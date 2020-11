Wieder einmal hinter den Erwartungen geblieben

Der Meistertitel wird beim FC Mauerwerk gerne in den Mund genommen. In dieser Saison der 3. Liga schaute das allerdings ein bisschen anders aus - war man vor Beginn der Meisterschaft vorsichtiger mit der Zielausgabe: oben mitspielen! Allerdings schaute nach acht Runden in der Herbstmeisterschaft mit sechs Punkten nur der 10. Tabellenplatz heraus. Im Frühjahr soll wieder einmal vieles besser werden. Trainer Norbert Schweitzer und Co-Trainer Patrick Kasuba stellten sich jetzt den Fragen von Marco Cornelius in der Sendung der 3. Liga.