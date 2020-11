Feuerwerksverbot: „Tierwelt weiß es zu danken“

In den Niederlanden und einigen Provinzen Belgiens existiert es bereits: das Böllerverbot zu Silvester. Nun wird auch in Österreich diskutiert, ob man heuer Feuerwerk am letzten Tag des Jahres verbieten soll. Auf diese Art und Weise könnte man die durch die Corona-Krise stark beanspruchten Krankenhäuser entlasten. In Oberösterreich finden momentan interne Beratungen zu diesem Thema statt. Und auch in der krone.at-Community wird über diese Idee diskutiert.