Corona: Jetzt droht Feuerwerksverbot zu Silvester

Silvester ist zwar noch rund sechs Wochen entfernt, in Oberösterreich wird jedoch bereits über ein mögliches Feuerwerksverbot nachgedacht. Ähnlich wie beispielsweise in den Niederlanden oder einigen Provinzen Belgiens könnte auch hierzulande heuer das Aus für Böller kommen. Hintergrund ist, die angespannte Situation in den heimischen Spitälern durch die alljährlichen Verletzten wegen privater Silvester-Knallereien nicht noch mehr zu strapazieren.