Regeländerung: So grätscht die ATP Djokovic rein

„Aber die Botschaft, die uns erreicht, ist ziemlich stark: Die ATP will die PTPA nicht in diesem Ökosystem haben. Man will keine Spieler in beiden Strukturen“, ärgert sich Djokovic, der auch enttäuscht ist über das Verhalten der ATP: „Es ist ein bisschen enttäuschend, weil mich niemand von der ATP kontaktiert hat, um mir etwas zu sagen.“