Katharina Alber: Mit Frohsinn zu neuen Formaten

Auch ein Buch über ihren Opa, den Tiroler Jazz-Pianisten Artur Rogger, hat sie in diesem Zeitraum verfasst. Nebenher hat sie auch noch an neuen Veranstaltungsformaten in Corona-Zeiten getüftelt. Verständlich, denn 2020 hätte für sie als Veranstalterin eigentlich das Jahr der Expansion werden sollen. So hätte sie beispielsweise gerne im April ein weiteres Boogie-Festival im bayerischen Rosenheim organisiert, erzählt sie. „Das war natürlich nicht möglich“, merkt sie an und wirkt dennoch nicht frustriert. „Auch mein Weihnachtskonzert am 10. Dezember wird wohl nicht stattfinden können“, schiebt sie schnell noch nach.