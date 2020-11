ÖFB lässt Tugenden vermissen, Baumgartner fehlte

Pavao Pervan war zum ersten Mal gefordert. Er strahlte Ruhe aus, wirkte solide, hatte bei einer Abwehraktion in die Mitte Glück, dass Schlager dort stand. Wäre es ein Gegner gewesen, wäre Österreich wohl 0:1 zurückgelegen. Am tatsächlichen Rückstand ist ihm kein Vorwurf zu machen - da hat sich das Geschehen zu nah am Tor abgespielt.