Radfahrer hatte drei Promille

Die Lenkerin hatte keine Chance, dem Radfahrer auszuweichen. Sie war bei Grünlicht in die Kreuzung gefahren, als der Ungar plötzlich seitlich auftauchte. Der Radfahrer kollidierte mit dem Pkw und wurde zu Boden geschleudert. Er musste verletzt in das Spital gebracht werden. Wie und wo sich der Mann, der über keinen gültigen Wohnsitz in Österreich verfügt, einen derartigen Rausch antrinken konnte, ist derzeit noch unklar. Eine Einvernahme des Mannes war bis Redaktionsschluss nicht möglich.