80 Prozent leiden unter Atemnot

„Mehr als 50% der Patienten haben belastenden Husten an mehreren Tagen pro Woche. Aber das eigentliche Hauptsymptom ist bei 80% Atemnot! Das muss in der Behandlung wie auch in der Rehabilitation stärker berücksichtigt werden“, betont der Lungenexperte Dr. Ralf Harun Zwick, Ärztlicher Leiter der ambulanten Lungen-Rehabilitation Therme Wien Med, anlässlich des Welt-COPD-Tages am 18. 11.Sind die Symptome bereits ausgeprägt und die Krankheit weit fortgeschritten, ist das Leben von COPD-Betroffenen oftmals stark eingeschränkt. Hilfe kann hier eine Langzeit-Sauerstofftherapie (LTOT) bieten. Unter der LTOT (engl.: long term oxygen therapy) versteht man die dauerhafte Gabe von Sauerstoff über mindestens 16 Stunden täglich. Diese wird auch in der Rehabilitation eingesetzt, um die Patienten wieder in den Alltag einzugliedern. „COVID-19 bringt für COPD-Patienten besondere Herausforderungen mit sich. Denn sie zählen zur Risikogruppe. Nach einer schwer verlaufenen Corona-Infektion braucht der Körper gezielte Therapie. Rehabilitationsmaßnahmen können dabei helfen, wieder in die alte Form zu finden“, erklärt Dr. Zwick.