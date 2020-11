737 Corona-Neuinfektionen in Kärnten

Pensionierte und Schüler zu Hilfe ziehen

Somit ist in Kärnten aktuell der dritthöchste Wert an Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie zu dokumentieren. „Die Lage ist angespannt. Wenn die Infektionszahlen weiter so sprunghaft zunehmen wie heute, muss zusätzliches Krankenhauspersonal gefunden werden“, so Kurath. Um für weitere Kapazitäten zu sorgen, soll auf bereits pensionierte Angestellte sowie Schüler zurückgegriffen werden, die kurz vor Abschluss ihrer Ausbildung stehen.