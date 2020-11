Die aktuellen Corona-Fallzahlen zeigen in Kärnten 182 Neuinfektionen, damit gibt es 3.828 aktive Corona-Fälle. Sieben Personen sind verstorben. Am Dienstag startet das Pilotprojekt mit Antigentests in Klagenfurt und Villach und die Zahl der Intensivbetten wird auf 60 aufgestockt.