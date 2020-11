Polizisten sind Briefträger für die Corona-Post

Die Zustellung ist nicht in allen Bezirken so kompliziert. In einigen werden Bescheide per E-Mail verschickt. Die Polizei muss nur dann einspringen, wenn kein Bestätigungsmail retour kommt. In Klagenfurt wiederum ist das Ordnungsamt für solche Bescheide zuständig: Sie werden in kompletter Schutzausrüstung händisch zugestellt.