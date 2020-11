Benzin im Blut: Joe Biden ist ein echter Autofan

Unterstützung für E-Mobilität - aber nicht zu viel

Biden spricht sich heute dafür aus, die Situation für Elektroautos zu verbessern: Die Ladeinfrastruktur in den USA lässt stark zu wünschen übrig, die Marktanteile außerhalb Kaliforniens sind überschaubar. Verbots-Orgien, wie sie in Europa unter dem Label „Verkehrswende“ forciert werden, dürfte es unter der Regierung Biden allerdings nicht geben. Und somit dürfte sich in der US-amerikanischen Autolandschaft gar nicht so viel ändern. Außer für Biden selbst: Der größte Autofan, den es unter den Präsidenten je gab, muss nun wohl wieder das Lenkrad abgeben.