Dortmund: Erling Haaland muss in die Quarantäne

Spieler stimmen Isolation zu

Schließlich hätten aber die Spieler bei ihrer Ausreise zugestimmt, sich bis zum Ablauf der zehntägigen Quarantäne in Isolation zu begeben, hieß es. Der norwegische Verband leitete entsprechende Informationen an die jeweiligen Klubs weiter, so auch an den von Haaland: Borussia Dortmund spielt am Samstag gegen Hertha Berlin - nun ist es sicher - ohne Haaland.