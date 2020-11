Sabalenka kehrt mit Final-Einzug in Top-Ten zurück

Die Weißrussin Aryna Sabalenka kehrt am Montag rechtzeitig zum Jahresende in die Top-Ten der Tennis-Weltrangliste zurück. Die 22-Jährige zog am Samstag in das Finale des Linzer WTA-Turniers ein und verdrängt damit US-Superstar Serena Williams aus dem elitären Kreis. Nach ihrem 7:5-4:6-6:3-Sieg im Halbfinale gegen die Tschechin Barbora Krejcikova erhielt Sabalenka von den Turnier-Verantwortlichen dafür eine Torte präsentiert.