Österreich mangelt es an Hightech-Firmen

Österreichs Schülern mangelt es seiner Meinung nach im internationalen Vergleich an Wissen, die Universitäten stechen weder in Masse noch in Klasse mit ihren Publikationen hervor. Lediglich die Zahl der Patente habe in den vergangenen Jahren leicht gesteigert werden können. Es gibt freilich auch Ausnahmen. Den alten Industriegranden rund um die voestalpine und Co. etwa sei das „Upgrade“ hin zu modernen Technologiekonzernen gelungen, was sich auch in der robusten Exportkraft der heimischen Industrie niederschlage. „Was fehlt, sind junge, innovative Unternehmen, die auch zu einer kritischen Größe heranwachsen“, warnt der Studienautor.