Künstliche Intelligenz: Österreich hinkt hinterher

Von 2015 bis 2019 wurden im Bereich der künstlichen Intelligenz 2595 Patente angemeldet. Nur 38 davon entfielen auf Österreich, wie aus der Studie „The road to AI - Investment dynamics in the European ecosystem“ von Unternehmensberater Roland Berger und Start-up-Verband France Digitale hervorgeht. Vor Frankreich mit 263 und Deutschland mit 530 Patenten steht Großbritannien mit 623 ganz klar an erster Stelle.