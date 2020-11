Dritter DTM-Titel für Rast nach siebtem Saisonsieg

Der schnellste Österreicher zum Abschluss war BMW-Pilot Philipp Eng an der zehnten Stelle. Ferdinand Habsburg, Mitte Oktober in Zolder als Dritter erstmals auf dem Podest, wurde nur 14., im Gesamtklassement belegte der Audi-Fahrer als bester des rot-weiß-roten Trios Rang zehn. Klettwitz-Sieger Lucas Auer landete im letzten Rennen als 16. am Ende des Feldes.