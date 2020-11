Kickl: „Attentat hätte verhindert werden können“

Nehammer: Fehler bei Slowakei-Infos

Die FPÖ hinterfrage aus diesem Grund die Rolle des Verfassungsschutzes. Das Innenministerium werde sich in der kommenden Zeit einige Fragen gefallen lassen müssen, so Kickl. Nehammer gestand am Mittwoch in einer Pressekonferenz ein, dass das BVT vom slowakischen Geheimdienst über den versuchten Munitionskauf des Attentäters informiert wurde - aber „in weiteren Schritten offensichtlich in der Kommunikation etwas schiefgegangen ist“.