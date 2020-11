Nehammer: Wien-Attentäter war IS-Sympathisant

Sonderministerrat, Kanzler-Rede, Kranzniederlegung am Tatort

Bundeskanzler Sebastian Kurz sprach in einer ersten Reaktion von einem „widerwärtigen Terroranschlag“. Man werde „diese Angriffe mit allen Mitteln entschieden bekämpfen“. Für Dienstagvormittag wurde ein Sonderministerrat per Videokonferenz einberufen, danach wird sich der Kanzler mit einer Rede an die Bevölkerung wenden. Um 12 Uhr lädt Kurz gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler und Innenminister Nehammer den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und die Klubobleute der Parlamentsparteien ins Bundeskanzleramt ein. Nach dem Gespräch erfolgt eine gemeinsame Kranzniederlegung am Tatort, um der Opfer des Anschlags zu gedenken.