41.500 Euro verzockt: Wienerin erhält alles zurück

„Die Frau konnte ihr Glück vorerst gar nicht fassen. Weil das Gerichtsurteil – sie kriegt sämtliches verzocktes Geld wieder zurück – war für sie wie ein Jackpot“, so bringt ihr Anwalt Dr. Karim Weber das positive Ergebnis auf den Punkt. Kurzum: Die dreifache geschiedene Mutter Petra R. (Name geändert), die als Angestellte in Wien arbeitet, hat zumindest finanziell nun endlich wieder festen Boden unter den Füßen.