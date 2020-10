Last-Minute-Tor! Haaland pulverisiert CL-Bestmarke

Er trifft und trifft und trifft - Erling Haaland hat einmal mehr für eine Bestmarke in der Champions League gesorgt! Der Norwegen in Diensten von Borussia Dortmund besorgte am Mittwochabend beim Duell mit Zenit St. Petersburg in der Nachspielzeit den 2:0-Endstand. Beeindruckend: Es war bereits sein zwölfter Treffer in seinem zehnten Spiel in der europäischen Königsklasse!