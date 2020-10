Deutscher Bob-Weltmeister stirbt mit nur 37 Jahren

Adjej hatte seine sportliche Karriere als Footballer bei den Düsseldorf Rhein Fire und bei Berlin Thunder begonnen, ehe er zum Bobsport wechselte. Als Anschieber gewann er mit Pilot Thomas Florschütz 2010 Zweierbob-Silber bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver. An der Seite von Manuel Machata wurde er in der Saison 2010/11 Europa- und Weltmeister im Viererbob.