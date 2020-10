Atletico wankte: Salzburg-Moral ist gigantisch

13 der 16 Elite-Liga-Tore gingen 2019 aufs Konto von Haaland, Hwang und Minamino. In nur drei der zwölf Halbzeiten in der Königsklasse blieben Keeper Keeper Stankovic und Co. ohne Gegentreffer. Besagtes Offensiv-Trio ist weg aus Salzburg, die Defensivprobleme aber sind geblieben. Das ist der Hauptgrund, warum Salzburg trotz 2:1-Führung Madrid mit leeren Händen verlassen musste. In Sachen Einsatz ist den Bullen rein gar nichts vorzuwerfen. Die Moral war gigantisch, Gigant Atletico ist gehörig ins Wanken gekommen.