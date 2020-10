Fußball: Abbruch in Wien „überhaupt kein Thema!“

Auch Niederösterreich macht weiter, die Ostligavereine im Burgenland dürfen hingegen nicht einmal auf ihren Plätzen trainieren - so hat Bruck/Leitha, das in Bruckneudorf spielt, sogar Betretungsverbot! Fakt ist jedoch, dass die nächsten Wochen in allen Fußball-Ligen extrem nervenaufreibend sein werden.