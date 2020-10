Junuzovic: Bei 0:1 zu klein, aber dann ganz groß

Es war in Minute 19: Rifat Zhemaletdinov tritt eine Ecke von rechts, Dominik Szoboszlai verliert sein Kopfballduell am kurzen Fünfereck, der Ball wird verlängert, genau zu Eder. Und der 1,90 Meter große Stürmer von Lok muss nicht einmal hoch springen, um die Kugel in die Maschen zu köpfeln. Denn sein Gegenspieler ist mit Junuzovic um 18 Zentimeter kleiner. Wie kann das passieren?