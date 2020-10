Überfüllte Schulbusse: „Wir brauchen Lösungen!“

Die Landesschülervertretung, der Elternverband der Elternvereine an katholischen Privatschulen und der Landeselternverband haben einen offenen Brief an die Behörden aufgesetzt. „Wir haben zu den Beginn- und Endzeiten des Unterrichtes teils überfüllte öffentliche Verkehrsmittel. Dieses Problem besteht nicht nur im Innsbrucker Zentralraum, sondern erstreckt sich vom Oberland bis ins Unterland“, heißt es.