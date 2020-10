Linzer Forscher lassen KI lernen wie der Mensch

Die Anwendungen von Anyline ermöglichen es, mittels KI Schriftzeichen auf mobilen Geräten auch ohne Internet zu erkennen und in Echtzeit zu verarbeiten. Eingesetzt wird das beispielsweise von der Polizei in Österreich und anderen europäischen Ländern, die Ausweise oder Auto-Kennzeichen scannen und so rasch zu Informationen kommen, oder von zahlreichen Firmen. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr seine Mitarbeiterzahl auf aktuell 75 verdoppelt, einen Vertriebsstandort in Boston (USA) eröffnet und im Jänner eine Investitionsrunde mit 12 Millionen Euro abgeschlossen, „die wir in ein weiteres Wachstum stecken“, so Albertini.