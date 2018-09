Der Maschinen-„Flüsterer“ aus Linz mit Weltruf

Geballtes Know-how

Hochreiter gilt weltweit als Top-Experte in Sachen Künstliche Intelligenz. Schließlich erfand er den Long-Short-Term-Memory, eine Technologie, die heute in jedem Smartphone steckt. In die Welt der Biophysik tauchen die Studenten dagegen bei Professor Peter Pohl ein. „Ohne Wasser gibt es kein Leben“, sagt er, „das gilt für jede der einhundert Billionen Zellen im menschlichen Körper“.