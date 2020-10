Coronavirus: Herbstferienzeit zum Daheimbleiben

Wer die Quarantäne vorzeitig verlassen will, kann frühestens am fünften Tag nach der Einreise einen Test machen. Wenn das Ergebnis negativ ist, endet die Selbstisolation. Auch innerdeutsche Reisewarnungen gelten, erstmals wurden fast 6700 Neuinfektionen gemeldet. In der Gastronomie wird zudem eine ergänzende Maskenpflicht und eine Sperrstunde eingeführt, wenn in einer Region die Zahl der Neuinfektionen die Marke von 35 pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschreitet.