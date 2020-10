Coronavirus: 600 Infizierte an belgischer Uni

„Wir haben viel getan, um die Studierenden für die Folgen ihres Verhaltens zu sensibilisieren, aber dennoch hat es nicht geholfen“, sagte der Vize-Direktor der Universität, Philippe Hiligsmann, dem Fernsehsender VRT. Eine Mitarbeiterin der Universität betonte zudem, dass die Studierenden sich in den Hörsälen an die Abstandsregeln und die Maskenpflicht hielten. Die Angestellte vermutet, dass es vor allem in der Freizeit der Studierenden zu Ansteckungen gekommen sei.