Shootingstar Baumgartner: „Den muss ich machen!“

In Minute 30 zog der Hoffenheim-Legionär nach schwerem Fehler von Craig Cathcart allein aufs Tor, sein Schuss flog knapp am langen Eck vorbei. „Die erste Chance muss ich machen, die zweite war auch eine gute Möglichkeit“, so Baumgartner. In der 35. Minute ließ er erneut einen Sitzer aus, als er nach Kopfball-Ablage von Michael Gregoritsch aus kurzer Distanz über die Latte schoss.