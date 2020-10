Auch bei roter Ampel keine einheitlichen Vorgaben

Der Grund für dieses Vorgehen ist, dass in den verschiedenen Regionen oft verschiedene Maßnahmen gesetzt werden müssen, um Ausbrüche einzudämmen. Die Behörden an Ort und Stelle könnten diese am besten abschätzen. „Sie kennen ihre Regionen am besten“, hieß es. Bereits bei den Orange-Schaltungen habe dies gut funktioniert.