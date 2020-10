LIVE: Findet Glasners Wolfsburg aus Tief heraus?

Es ist ein Spiel mit irgendwie verkehrten Rollen: Während der millionenschwere VfL Wolfsburg in Deutschlands Bundesliga noch sieglos dasteht, ist der traditionell in der Tabelle weit südlich stehende FC Augsburg Stand Sonntagmittag noch immer auf Platz 4 zu finden. Wenn die beiden Teams heute aufeinandertreffen, steht der österreichische „Wölfe“-Coach Oliver Glasner daher schon unter Druck - umso mehr, da sein Klub erst am vergangenen Donnerstag in der Europa-League-Quali enttäuschenderweise die Segel streichen hatte müssen. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!