Corona in VS Ottmanach: Lehrer und Kinder getestet

Corona-Cluster im Gailtal

Die Verwaltung von Kötschach-Mauthen fährt seit Dienstag auf „Sicherheitsbetrieb“: Der Parteienverkehr findet telefonisch oder per E-Mail statt. Bürgermeister Josef Zoppoth, mehrere Gemeinderäte und andere Mitarbeiter befinden sich in Quarantäne. In Zusammenhang mit dem „Almabtriebs-Cluster“ wurde ein Gemeinde-Mitarbeiter positiv auf Corona getestet. Im Gailtal sind derzeit 27 Fälle bekannt, in Kärnten gibt es insgesamt 141 Infizierte.