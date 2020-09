App-Entwickler verbünden sich gegen Apple, Google

Epic Games will „Fortnite“ zurück in App Store klagen

Epic Games war im Streit mit Apple unlängst vor Gericht gezogen, um zu erreichen, dass der Konzern seine Programme wieder in seinen App Store aufnehmen muss. Der Streit zwischen Apple und den „Fortnite“-Machern hatte sich Mitte August daran entzündet, dass Epic Games ein Update veröffentlicht hatte, das Abgaben an Apple ebenso wie an Google aushebeln sollte.