Kommt Nadal nach Wien? „Chancen groß wie nie“

Die Tennisfans fiebern einem neuen Duell zwischen Dominic Thiem und Rafael Nadal in Paris (sie könnten im Semifinale aufeinander treffen) entgegen. Doch diesen Kracher könnte es heuer auch noch in Wien zu sehen geben. Denn vieles spricht dafür, dass der Spanier erstmals in der Stadthalle aufschlagen könnte!