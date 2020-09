„Es war mir immer wichtig, etwas zu leisten!“

Daniels Körper kann kein lnsulin produzieren, das lebenswichtige Hormon der Bauchspeicheldrüse muss von außen mittels Spritze zugeführt werden. Das macht der Bursch vom ersten Tag seiner Diagnose an - da war er erst acht Jahre alt - mittels Pen selber. Seine Mutter unterstützte ihn in allen Belangen („Ich bin schon ein halbe Ärztin geworden.“), informierte seine Lehrer, organisierte den Alltag uvm. „Bis zur vierten Klasse funktionierte das im Gymnasium in Wiener Neustadt ganz gut. Ich war halt für viele ,das Problemkind‘ mit den Anforderungen, die meine chronische Krankheit mit sich bringt. Regelmäßig Blutzucker kontrollieren, essen, zur Toilette gehen“, so der Niederösterreicher.