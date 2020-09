Ausbildungszentrum Jamtal wird modernisiert

Geld vom Land

„Die hervorragende Arbeit der Bergrettung in Tirol ist allen voran der qualitativ hochwertigen Aus- und Weiterbildung im Ausbildungszentrum Jamtal zu verdanken“, sagte LR Tratter bei einem Lokalaugenschein. „Um diesen Standard auch in Zukunft zu gewährleisten, stellen wir die finanziellen Mittel für die Umbauten zur Verfügung.“ Zudem betonte Tratter den Mehrfachnutzen: „Für die Bauarbeiten wurden ausschließlich heimische Firmen aus dem Bezirk Landeck beauftragt. Damit leisten wir auch einen weiteren Beitrag zur Konjunkturbelebung in Tirol.“