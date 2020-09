Flick versteht Supercup im Risikogebiet nicht

Bayern-Trainer Hansi Flick behagt die Austragung des Supercups gegen Europa-League-Sieger Sevilla am Donnerstag (21.00 Uhr) in Budapest nicht. „Es ist schon eine Sache, die man nicht ganz so versteht“, sagte Flick mit Blick auf die Partie in Ungarns Hauptstadt. „Wir sind nicht diejenigen, die Entscheidungen treffen, die haben andere getroffen“, bemerkte er in Richtung der UEFA. Auch ihm ist nicht entgangen, dass Ungarn seit Tagen traurige Rekordwerte in Sachen Corona erzielt.