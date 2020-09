Über 1000 Neuinfektionen an einem Tag in Ungarn

Sechs Menschen starben in unserem Nachbarland in den vergangenen 24 Stunden an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19, die durch das Virus SARS-CoV-2 ausgelöst werden kann. Seit Beginn der Pandemie im März starben in dem Zehn-Millionen-Einwohner-Land 683 Menschen mit dem Coronavirus.