Wie bitte? Schiri verwechselt Djokovic mit Federer

Djokovic steht aber auf jeden Fall im Halbfinale, im Gegensatz zu Rafa Nadal. Allerdings nach einem Ausraster: Der Weltranglisten-Erste aus Serbien zerstörte in einem Wutausbruch einen Schläger. Djokovic steht unter besonderer Beobachtung, weil er bei den US Open wegen eines im Frust weggeschlagenen Balls eine Linienrichterin am Kehlkopf getroffen hatte. Dies führte den Regeln entsprechend zur Disqualifikation, auch wenn dies unabsichtlich passiert war.