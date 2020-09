Orange geschaltet - aber noch keine Verschärfungen

Bei den Gesprächen am Mittwoch sollen nicht nur mögliche Maßnahmen besprochen werden. Es solle laut Kurz auch die Frage erörtert werden, wie die Gesundheitsbehörden mit den steigenden Infektionen klarkommen, wie schnell die Tests ablaufen und wie die Testung über die Hotline 1450 funktioniert. Einmal mehr appellierte Kurz an die Bevölkerung, sich des Ernsts der Lage bewusst zu sein: Es ist der „Beginn der zweiten Welle“, wiederholte er sein am Wochenende dargelegtes Statement.