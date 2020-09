Alaba-Vater wirft Bayern „schmutzige Lügen“ vor!

David Alaba und der FC Bayern München - was seit einer gefühlten Ewigkeit wie eine der letzten „Liebesbeziehungen“ im millionenschweren Spitzenfußball gewirkt hatte, steht womöglich kurz davor, in einer Schlammschlacht zu enden! Erst hatte Ex-Bayern-Macher Uli Hoeneß rund um den Vertragspoker mit dem ÖFB-Star dessen Berater Pini Zahavi in einer sonntäglichen Talk-Runde als „geldgierigen Piranha“ bezeichnet - und am Montag „schossen“ der Attackierte sowie Alaba-Vater George zurück. Letzterer derart heftig, dass man an ein nachhaltig beschädigtes Verhältnis zwischen FC Bayern und Alaba-Familie glauben könnte ...