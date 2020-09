US-Zoll hielt OnePlus-Stöpsel für Airpods-Plagiate

US-Zoll feierte Fund in Tweet und Presseaussendung

Ganze 2000 Stück der gefälschten Airpods habe man aus Hongkong kommend in New York abgefangen, teilte der US-Zoll mit, versah seinen Tweet sogar noch mit der Feststellung: „Das ist kein Apple.“ Die Zollbehörde rechnete vor, dass es sich um Fälschungen handelt, die als Original-Airpods einen Wert von fast 400.000 US-Dollar hätten. In einer Pressemitteilung ergänzt der US-Zoll, dass das Abfangen dieser gefälschten Ohrhörer direkt die Wachsamkeit und das Engagement der US-Zöllner zeige.