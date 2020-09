Matthäus: „In Wien wurden viele Fehler gemacht“

Und die Schere zwischen den Klubs wird immer größer, die Bayern in Deutschland, Salzburg in Österreich - droht Langeweile?

Aber das hat sich Salzburg erarbeitet, sie machen jetzt enorme Transfergewinne. Wenn man schon von einer Schere spricht: Was ist mit Rapid oder Austria, die haben auch andere Möglichkeiten als Hartberg. Gerade in Wien wurden sehr viele Fehler gemacht.