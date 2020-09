Millioneninvestition bei Sappi in Gratkorn

Bekenntnis zum Standort in Gratkorn

„Künftig werden Biomasse und übergangsweise Erdgas als Hauptbrennstoffe im Kessel 11 eingesetzt. Mit dieser Großinvestition können wir durch den Einsatz hochmoderner Technologien einen weiteren wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten und unseren CO2-Ausstoß um ca. 30 Prozent reduzieren. Unser Ziel ist eine weitgehend CO 2 -neutrale Dampf- und Strombereitstellung“, erklärt Werksdirektor Max Oberhumer. Diese Invesition ist auch gleichzeitig ein klares Bekenntnis des südafrikanischen Papier-Riesen zum Standort in Gratkorn.