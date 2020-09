Hamilton bevorzugt? Wolff stellt Horner zur Rede

Diesen Vorwurf ließ Mercedes nicht auf sich sitzen. Wolff suchte in Monza das Gespräch mit Horner. „Ich habe mit ihm darüber gesprochen“, so der Österreicher, der klarstellte: „Wir priorisieren keinen unserer Fahrer. Wir haben immer mit offenen Karten gespielt, waren transparent und fair. Und so werden wir auch weitermachen!“