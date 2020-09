„Es war politisch!“ Riesiges Chaos bei Zverev-Sieg

Becker: Absage wäre „Skandal“

Deutliche Worte fand einmal mehr Legende und TV-Experte Boris Becker. Eine Absage wäre „ein Skandal“ gewesen, so der Deutsche gegenüber Eurosport. Warum Mannarino zwei Matches spielen durfte und erst vor Runde drei in den Augen des Staates New York zum Problem wurde, ist unklar.