So crasht Verstappen in der Ascari-Schikane!

Schreckmoment für Red Bull beim ersten Training des Italien-GP-s: Max Verstappen verlor in der Ascari-Schikane die Kontrolle über seinen Boliden und schlug damit in die Bande ein. Dabei verlor der RB16 des Niederländers den Frontflügel. Verletzt wurde niemand und am Ende fuhr er trotzdem die fünftschnellste Zeit.