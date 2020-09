FPÖ: „Gegengewicht zur rot-grün-türkisen Packelei“

„Koran-Verteilaktionen im öffentlichen Raum verbieten“

Die Freiheitlichen in Wien seien für eine Null-Toleranz-Politik für ausländische Straftäter. „Die Zustände in Favoriten zeigen uns, wie sehr sich der radikale Islam in Wien ausbreitet. Dieses Problem ist hausgemacht - etwa durch die Förderung von Islamisten-Vereinen durch die rot-grüne Stadtregierung“, so Nepp. Die FPÖ fordere daher die Streichung aller Zuwendungen an solche Vereine, auch sei man für ein Verbot von Koran-Verteilungsaktionen im öffentlichen Raum. „Man hat jahrelang weggeschaut, jetzt sind Parallelkulturen etabliert und haben sich zu Gegenkulturen entwickelt“, betonte Nepp.